Andy muschietti conferma il suo legame con il progetto the brave and the bold

Jumptheshark.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

aggiornamenti sui progetti in sviluppo nel universo dc. Il panorama dei film e delle serie dedicate all’universo DC sta attraversando un periodo di attesa e incertezza, con numerosi progetti ancora in fase di definizione. Dopo quasi tre anni dall’annuncio del programma “ Capitolo 1: Dei e Mostri ”, molte produzioni non hanno ancora visto la luce, tra cui The Authority, Waller e Booster Gold. La mancanza di dettagli sul cast e sulla data di uscita alimenta l’interesse degli appassionati, specialmente riguardo alla nuova interpretazione di Batman. status delle produzioni legate a batman e alle nuove direzioni creative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

andy muschietti conferma il suo legame con il progetto the brave and the bold

© Jumptheshark.it - Andy muschietti conferma il suo legame con il progetto the brave and the bold

In questa notizia si parla di: andy - muschietti

IT: Welcome to Derry, Andy Muschietti svela il legame con l’universo di Stephen King

The Brave and the Bold: Andy Muschietti è ancora in lizza per la regia?

Andy muschietti e la regia di the brave and the bold: le ultime novità

andy muschietti conferma suoBatman: The Brave & The Bold, Andy Muschietti è ancora legato al film DCU? Rumor - Scoprite che cosa dicono le ultime indiscrezioni relative a Batman: The Brave & The Bold, il film del Cavaliere Oscuro di James Gunn. Secondo cinema.everyeye.it

andy muschietti conferma suoIT: Welcome to Derry, Andy Muschietti rompe il silenzio su quel personaggio a sorpresa! - Sentite che cosa ha detto il regista Andy Muschietti, autore della saga cinematografica di IT e della serie Welcome to Derry. Si legge su serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Andy Muschietti Conferma Suo