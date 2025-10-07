Andria spaccio droga in centro | l’attività gestita da un’ intera famiglia
È scattata a seguito di due sequestri di droga ( hashish e marijuana) avvenuti a giugno e dicembre 2024 nel centro storico di Andria, l’indagine della Procura di Trani che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza nei confronti di 6 soggetti indagati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso, favoreggiamento personale ed evasione, con l’ aggravante di essersi avvalsi della collaborazione di quattro minorenni. L’ordinanza è stata eseguita questa mattina nella città di Andria da 50 Carabinieri del Comando provinciale di Bat, supportati da personale del 6° Nucleo Elicotteri, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal Nucleo cinofili di Modugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: andria - spaccio
Andria, lo spaccio di droga era affare di famiglia: 6 arresti, l'attività gestita da due fratelli, coinvolti anche minori VIDEO - X Vai su X
Andria: sei misure cautelari per droga, favoreggiamento ed evasione. Coinvolti anche quattro minori Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, favoreggiamento personale ed evasione: sono questi i reati contestati a sei soggetti destinatari di - facebook.com Vai su Facebook
Andria: spaccio droga in centro, attività gestita da intera famiglia - È scattata a seguito di due sequestri di hashish e marijuana avvenuti a giugno e dicembre 2024 nel centro storico di Andria, ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Maxi operazione contro lo spaccio di droga ad Andria, 30 arrestati - Maxi operazione contro lo spaccio di droga ad Andria, la Mobile ha arrestato 30 persone di cui 20 in carcere e 10 ai domiciliari ... Come scrive quotidianodelsud.it