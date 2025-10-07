È scattata a seguito di due sequestri di droga ( hashish e marijuana) avvenuti a giugno e dicembre 2024 nel centro storico di Andria, l’indagine della Procura di Trani che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza nei confronti di 6 soggetti indagati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso, favoreggiamento personale ed evasione, con l’ aggravante di essersi avvalsi della collaborazione di quattro minorenni. L’ordinanza è stata eseguita questa mattina nella città di Andria da 50 Carabinieri del Comando provinciale di Bat, supportati da personale del 6° Nucleo Elicotteri, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal Nucleo cinofili di Modugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Andria, spaccio droga in centro: l'attività gestita da un' intera famiglia