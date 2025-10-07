Andrea Iervolino immagina un futuro guidato dall’AI

Bollicinevip.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Un viaggio attraverso il progetto “AI for Humanity”, ideato da Andrea Iervolino, per riscoprire un rapporto armonioso tra tecnologia e spirito umano, in sintonia con la visione di Papa Leone XIV.. Un nuovo paradigma tra progresso e coscienza. In un periodo storico dominato da trasformazioni digitali e da questioni etiche sempre più complesse, l’innovatore e produttore italiano Andrea Iervolino lancia un’iniziativa destinata a cambiare il modo di percepire la tecnologia: la nascita di un sistema di intelligenza artificiale capace di accompagnare l’essere umano, valorizzandone la creatività e la dimensione spirituale più profonda. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

andrea iervolino immagina un futuro guidato dall8217ai

© Bollicinevip.com - Andrea Iervolino immagina un futuro guidato dall’AI

In questa notizia si parla di: andrea - iervolino

Revocati 60 milioni tax credit Andrea Iervolino: accusato gonfiare costi, ricorre.

Il Mic revoca 66 milioni di euro dopo il caso Kaufmann, Andrea Iervolino replica: “Faremo ricorso”

Revocati 60 milioni tax credit Andrea Iervolino: accusato gonfiare costi, ricorre.

The Andrea Iervolino Company AI annuncia The Sweet Idleness - Il primo lungometraggio diretto da un agente di intelligenza artificiale: FellinAI, un regista visionario che omaggia la poesia e il sogno del grande cinema europeo. Scrive novella2000.it

Andrea Iervolino all'incontro tra Papa Leone XIV e il primo ministro della Dominica: «Un onore essere presente. L’arte e la cultura hanno una missione fondamentale» - Andrea Iervolino è stato presente in Vaticano durante l'incontro ufficiale tra Papa Leone XIV e il Primo Ministro della Dominica Roosevelt Skerrit. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Iervolino Immagina Futuro