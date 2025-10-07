Andrea Di Terlizzi Non Arrenderti Mai ODV si presenta alla città

Tarantini Time Quotidiano Trasformare il dolore più grande che possa provare una famiglia, quello della prematura scomparsa di un figlio, in una speranza per tanti giovani che vivono un disagio nella solitudine: con questo nobile scopo è nata a Taranto la Associazione di Volontariato Ets “Andrea Di Terlizzi Non Arrenderti mai ODV”. Un progetto nato all’interno della famiglia Di Terlizzi per portare avanti il lascito umano di Andrea, cui nel tempo si sono avvicinati e uniti psicologi, psicoterapeuti, sociologi e motivatori, che, con spirito di gratuità, come volontari intendono partecipare alle attività. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

