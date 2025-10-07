Andrea Carnevale | La Roma sfiorerà lo scudetto il Napoli ha un De Bruyne da Champions e Hojlund diventerà un grande bomber Conte e Gasperini hanno un merito grande
Andrea Carnevale si esprime così su quella che sarà la lotta Scudetto attuale. Il punto SORPRESO DA NAPOLI E ROMA PRIME – «Sembra comodo dire di sì in questo momento, ma dal giorno in cui è stato annunciato Gasperini sulla panchina giallorossa ho pensato che stava per cambiare seriamente la geografia del calcio e a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: andrea - carnevale
Infortunio Lukaku, Andrea Carnevale: «Che botta! Ma Lucca è forte sul serio. E sul mercato del Napoli mi aspetto questo»
Andrea Carnevale: «La Roma sfiorerà lo scudetto, il Napoli ha un De Bruyne da Champions e Hojlund diventerà un grande bomber. Conte e Gasperini…»
?Andrea Carnevale ricorda Giuseppe Stasio, ex primavera dell'Avellino. Un uomo di sport vero, ricordato ovunque per la sua professionalità, la dedizione e l’amore per il calcio. - facebook.com Vai su Facebook
Andrea #Carnevale (ex attaccante) a RS: «Un giocatore come #DeBruyne non si può discutere. Anche a mezzo servizio, abbiamo a che fare con un grande campione. Ieri sera non è stato il miglior Napoli, l'ho visto stanco e ha faticato molto. Però poi il campi - X Vai su X
Andrea Carnevale: «La Roma sfiorerà lo scudetto, il Napoli ha un De Bruyne da Champions e Hojlund diventerà un grande bomber. Conte e Gasperini…» - Andrea Carnevale: «La Roma sfiorerà lo scudetto, il Napoli ha un De Bruyne da Champions. Lo riporta calcionews24.com
Carnevale su Gasperini: "A Roma serve la sua personalità. Ha fatto il più bel calcio d'Italia - L'ex attaccante ed oggi capo scouting dell'Udinese, Andrea Carnevale, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb. Come scrive tuttomercatoweb.com