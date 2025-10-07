ANCREL la Stazione Marittima di Napoli ospita il Convegno nazionale

Quest’ anno il Convegno nazionale ANCREL sceglie la città di Napoli presso i l Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, una delle sedi più prestigiose e importanti per eventi congressuali, conferenze e meeting nella città partenope e, nel cuore del porto di Napoli, con una posizione strategica e una straordinaria vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, due giornate di incontri per i revisori degli Enti Locali, assemblea e formazione, i temi: le nuove sfide della finanza locale: equilibri di bilancio e riforma Accrual i l convegno si terrà sabato 11102025 nella Sala Dione – Elettra, Centro Congressi Stazione Marittima, Napoli (Molo Angioino) e vedrà a confronto di ministero dell’Interno, Corte dei Conti e i Revisori degli Enti di tutta Italia, Presenti all’apertura Sottosegretario Ministero degli Interni, Presidente CNDCEC, il Prefetto di Napoli, il Presidente dell’ODCEC di Napoli, della Fondazione ODCEC Napoli soddisfatta degli interventi che si avvicenderanno e dell’organizzazione per l’evento la Presidente dell’ANCREL Campania dott. 🔗 Leggi su Ildenaro.it