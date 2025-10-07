Ancora una morte sul lavoro | colpito da una trave perde la vita un carpentiere
Tempo di lettura: < 1 minuto Un carpentiere di 61 anni è morto in un incidente sul lavoro in via Capitano Rea a Trecase, in provincia di Napoli. L’uomo era impegnato nei lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta quando è stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause ancora in corso di accertamento, dal primo piano piano dell’immobile. Il 61enne è deceduto sul colpo e sono in corso accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per la la successiva autopsia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: morte - lavoro
Lavoro, dieci anni fa la morte di Paola Clemente la bracciante pugliese
La morte di Fumagalli. Una vita per il lavoro: addio al “papà” della Cisl brianzola
Ancora una tragedia sul lavoro: il dolore della UIL per la morte del lavoratore a Torre le Nocelle
DORGALI – Lo aveva annunciato a poche ore dalla morte sul lavoro e – sembrerebbe – di lavoro, della dottoressa Maddalena Carta, la sindaca del paese Angela Testone, spiegando di averne inoltratorichiesta urgente alla Regione ( - Non fermarti al titolo - cl - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro. Morte giovane rider ad Andria. Il Segretario Confederale della Cisl #MattiaPirulli: “Basta tragedie. Sicurezza, formazione e tutele per i rider subito”. Leggi il comunicato https://shorturl.at/y251p - X Vai su X
Tragedia sul lavoro a Trecase: muore carpentiere colpito da una trave - TRECASE – Dramma in via Capitano Rea 186, dove un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio edile. Riporta marigliano.net
Colpito alla da una trave, operaio 61enne muore sul colpo: tragedia in provincia di Napoli - L’operaio stava eseguendo lavori di ristrutturazione di una villetta quando la trave è precipitata, colpendolo ... Come scrive fanpage.it