Ancora una morte sul lavoro | colpito da una trave perde la vita un carpentiere

Tempo di lettura: < 1 minuto Un carpentiere di 61 anni è morto in un incidente sul lavoro in via Capitano Rea a Trecase, in provincia di Napoli. L’uomo era impegnato nei lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta quando è stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause ancora in corso di accertamento, dal primo piano piano dell’immobile.   Il 61enne è deceduto sul colpo e sono in corso accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per la la successiva autopsia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

