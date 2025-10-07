Ancora un suicidio nel carcere di Montorio Uilpa denuncia il sovraffollamento e la carenza di personale

«Un detenuto di circa 51 anni di origini albanesi, in carcere per maltrattamenti in famiglia, si è tolto la vita impiccandosi nel pomeriggio di ieri (domenica, ndr) nella sua cella della prima sezione della Casa Circondariale di Verona. Si tratta del 65esimo recluso che si toglie la vita. 🔗 Leggi su Veronasera.it

suicidio - carcere

