Ancora disagi idrici in Irpinia | rubinetti a secco in oltre dieci località

Tempo di lettura: 2 minuti Non si arresta la crisi idrica che sta mettendo in difficoltà l’Irpinia. A causa della continua riduzione delle portate dalle sorgenti, Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato una nuova sospensione notturna dell’erogazione idrica in numerosi centri della provincia. L’interruzione è prevista dalle 22:00 di oggi, martedì 7 ottobre, fino alle 6:00 di domani, mercoledì 8 ottobre. Durante queste ore resteranno chiusi i serbatoi che riforniscono i Comuni di Altavilla Irpina (zona Gemelli), Parolise, Salza Irpina, San Potito Ultra e Sorbo Serpico. Disagi in vista anche per diverse aree di Frigento – tra cui le contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce e il centro urbano – e per alcune zone di Nusco, come via Ponnilo, via Macchia, via Campo, via Tavernarsa e le vie limitrofe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

