Ancona, ladro entra in casa di un’anziana mentre dorme ma il giardiniere lo blocca: come ha fatto - Un uomo di origini egiziane è stato arrestato per tentato furto in abitazione aggravato nella mattinata di lunedì 6 ottobre a Ancona, dopo essere stato sorpreso dal giardiniere della casa mentre ... Come scrive virgilio.it

Ancona, giardiniere sventa il furto nella casa dell'aziana padrona. Arrestato un egiziano: aveva già avuto un Foglio di Via per molestie a una donna - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini egiziane per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Segnala corriereadriatico.it