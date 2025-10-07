Anche Riccione ha il suo Cau inaugurato il centro con equipe medico-infermieristica attiva 7 giorni su 7
E’ stato ufficialmente inaugurato martedì, 7 ottobre, a Riccione il nuovo Centro di assistenza e urgenza, conosciuto anche con il suo acronimo Cau, un ulteriore tassello fondamentale del percorso di potenziamento e rafforzamento della sanità territoriale, nonché dell’ottimizzazione dei servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
