Anche Lady Gaga potrebbe arrivare sul set | continuano a Milano le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 con Meryl Streep Stanley Tucci e Anne Hathaway

Le riprese di “Il Diavolo veste Prada 2” sono arrivate a Milano e la produzione ha scelto Palazzo Parigi, in corso di Porta Nuova, come base principale. L’hotel 5 stelle lusso è stato trasformato: “sono stati allestiti tendoni neri per evitare che si possano vedere le riprese ed è stata rivoluzionata la maestosa hall”. Gli interni mostrano “poltroncine in agnellino bianco e una seduta con schienale a effetto pavone”, in linea con il glamour richiesto dal film. Le riprese sono già iniziate. Anne Hathaway, arrivata a Milano dopo la Parigi Fashion Week, è stata vista girare alcune scene davanti all’hotel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Anche Lady Gaga potrebbe arrivare sul set”: continuano a Milano le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 con Meryl Streep, Stanley Tucci e Anne Hathaway

In questa notizia si parla di: lady - gaga

Rihanna, Olivia Rodrigo e Lady Gaga: strategie di marketing oltre il palcoscenico

Lady Gaga in Wednesday stagione 2: perché il cameo è stato perfetto

Lady Gaga, piccolo incidente sul palco di Las Vegas

Lady Gaga ha indossato un abito da sera nero senza maniche in pizzo GG con piume della collezione La Famiglia di Gucci a Parigi, Francia, il 5 ottobre 2025. @gucci - facebook.com Vai su Facebook

Rebel Wilson e Jennifer Coolidge al Mayhem Ball Tour di Lady Gaga a Londra. - X Vai su X

Lady Gaga sfida sé stessa a Londra davanti a 20 mila spettatori: show spettacolare ma finale sul palco struccata - La lotta interna, le contraddizioni, il dentro che sentiamo e la percezione degli altri, le aspettative e l’identità, il dolore e la resilienza, ma anche la composizione di tutto que ... Riporta msn.com

Gaga si prende anche la radio - Il pezzo è The dead dance, probabilmente non uno dei suoi capolavori ma sicuramente capace di entrare nella memoria dell'ascoltatore non soltanto perché è parte della seconda stagione di Mercoledì ... Secondo msn.com