ancescao la grande festa con i centenari

Per il 43° anno, al Centro sociale anziani Ancescao di Cento si è svolta la bella premiazione dei novantenni e dei centenari. In 113 i festeggiati per le 90 candeline, di cui presenti al pranzo erano una ventina che di certo non mostravano l’età anagrafica e 5 le centenarie rappresentate da Bruna Franceschini, in piena forma nel suo secolo di vita. "Tutti gli anni vediamo persone sempre più in forma e questo è anche un buon auspicio per tutti nell’andare avanti con gli anni – ha detto la vicepresidente Liliana Pareschi – anche per loro è una festa importante: socializzare, vedersi in mezzo agli altri e con la famiglia presente e riunita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

