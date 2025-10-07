Analist Group software house irpina vince il premio Digitalizzazione al B-CAD 2025

Analist Group, software house e provider di servizi innovativi con sede ad Avellino, si aggiudica il PremioDigitalizzazione" al B-CAD 2025, la fiera dedicata all'innovazione per l'edilizia svoltasi a settembre presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma.Il riconoscimento, assegnato da una.

