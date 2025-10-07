Anagni in scena Una relazione degna di fede
Le sale del Palazzo Bonifacio VIII accoglieranno lo spettacolo teatrale “Una relazione degna di fede”, scritto e diretto da Velia Viti. La rappresentazione condurrà il pubblico e i visitatori nella Roma del Trecento, indagando le ragioni che spinsero papa Bonifacio VIII a proclamare, con la bolla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Anagni, in scena "Intorno alle donne"
Ad Anagni al posto dell'assise comunale è andato in scena il teatro dell'assurdo. Otto minuti per approvare il bilancio consolidato senza il sindaco Daniele Natalia, Vincenzo Santovincenzo dell'opposizione e soprattutto un dibattito
