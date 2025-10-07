Amici problemi di salute per Daniele Doria | le parole dopo l’intervento

Daniele Doria è tornato nello studio di Amici 25 con un messaggio chiaro per la nuova classe: «non mollate mai». Il giovane ballerino, vincitore dell’edizione 24, ha raccontato l’esperienza appena vissuta alla Alvin Ailey School di New York e ha colto l’occasione per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute. Tra emozione, consigli pratici e l’orgoglio per il percorso intrapreso, Daniele ha lasciato una traccia di speranza e concretezza ai nuovi allievi. Il discorso di Daniele Doria alla nuova classe di Amici 25. Salito sul palco con la coppa, Daniele ha parlato con voce commossa delle sue paure iniziali, delle insicurezze e delle notti d’ansia prima della svolta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

