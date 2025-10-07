Amici per il clima nemici per Gaza | così i grandi leader hanno scaricato Greta Thunberg

It.insideover.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra passata un’eternità da quando l’attivista svedese Greta Thunberg, nel 2019, veniva indicata dalla rivista Time come “Personaggio dell’anno” per aver dato “voce a un problema globale” in quanto “simbolo di un passaggio generazionale in ambito politico e culturale”. Attraverso una sofisticata ma efficace operazione di marketing politico, nei mesi precedenti Thunberg divenne infatti il simbolo mondiale di una nuova generazione che chiedeva ai potenti della Terra di impegnarsi, concretamente, nella lotta ai cambiamenti climatici. Spesso anche con dei toni apocalittici che non sempre rispecchiavano quella pretesa di rappresentare la “ scienza “. 🔗 Leggi su It.insideover.com

amici per il clima nemici per gaza cos236 i grandi leader hanno scaricato greta thunberg

© It.insideover.com - Amici per il clima, nemici per Gaza: così i grandi leader hanno “scaricato” Greta Thunberg

In questa notizia si parla di: amici - clima

amici clima nemici gazaAmici per il clima, nemici per Gaza: così i grandi leader hanno “scaricato” Greta Thunberg - Sembra passata un’eternità da quando l’attivista svedese Greta Thunberg, nel 2019, veniva indicata dalla rivista Time come “Personaggio dell’anno” per aver dato “voce a un problema globale” in quanto ... Si legge su msn.com

Amici, nemici e niente in mezzo - Quando si dice che è morta la dialettica, sopraffatta dal metodo binario “giusto/sbagliato”, “amico/nemico” imposto sui social (o imposto dai social, a seconda che si metta l’accento sulla prepotenza ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Amici Clima Nemici Gaza