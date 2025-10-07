Amici per il clima nemici per Gaza | così i grandi leader hanno scaricato Greta Thunberg
Sembra passata un’eternità da quando l’attivista svedese Greta Thunberg, nel 2019, veniva indicata dalla rivista Time come “Personaggio dell’anno” per aver dato “voce a un problema globale” in quanto “simbolo di un passaggio generazionale in ambito politico e culturale”. Attraverso una sofisticata ma efficace operazione di marketing politico, nei mesi precedenti Thunberg divenne infatti il simbolo mondiale di una nuova generazione che chiedeva ai potenti della Terra di impegnarsi, concretamente, nella lotta ai cambiamenti climatici. Spesso anche con dei toni apocalittici che non sempre rispecchiavano quella pretesa di rappresentare la “ scienza “. 🔗 Leggi su It.insideover.com
