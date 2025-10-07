Amici l' ex vincitore sottoposto a un intervento chirurgico Chi è e come sta ora
Attraverso le proprie Instagram Stories, Daniele Doria - vincitore di Amici24, 155mila follower su Instagram - ha lanciato un box domande, rispondendo alle curiosità dei fan. Tra i vari temi toccati, anche quello di un'operazione a cui si è sottoposto.Daniele Doria e l'operazione“Cos'è successo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: amici - vincitore
Ex vincitore di Amici annuncia che diventerà papà: la reazione di Alessandra Celentano
Ciao Amici, oggi arriva nelle nostre sale LA VOCE DI HIND RAJAB, vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia 2025. La regista Kaouther Ben Haniya ha deciso di raccontare questa storia partendo da un documento unico e doloroso: la vera registra - facebook.com Vai su Facebook
Deborah Iurato, ex vincitrice Amici è diventata mamma/ I “curiosi” auguri di Laura Pausini e Biagio Antonacci - ” E’ un momento davvero speciale per l’ex vincitrice di Amici Deborah Iurato. Riporta ilsussidiario.net
Amici: Irama e Mew, la love story continua! - Continuano le segnalazioni sulla presunta love story tra due protagonisti di Amici. Come scrive comingsoon.it