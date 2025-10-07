Amici 25 Alessandra Celentano ed Emanuel Lo mettono alla prova Alex e Tommaso VIDEO
In vista della terza puntata del pomeridiano di Amici 25, i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno puntato il dito contro il latinista Alex e il ballerino Tommaso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Amici oggi vi aspettiamo al Festival del racconto di Carpi con Alicia Giménez-Bartlett e Andrej Longo. Qui trovate tutte le info: ore 12.30 - Carpi, Piazzale re Astolfo "Piacere, sono Petra Delicado" Incontro con Alicia Giménez-Bartlett presenta Alessandra Tede - facebook.com Vai su Facebook
"Buongiorno ragazzi sono la maestra Alessandra Celentano…" Ore 07.00 primo giorno di lezione per la classe di #Amici25! - X Vai su X
Ad Amici 25 la prof Celentano conosce Maria Rosaria, i consigli e le prove con Mattia Zenzola: “Niente eccessi” - Nella scuola di Amici 2025, Maria Rosaria ha scelto di essere seguita dalla prof Alessandra Celentano. fanpage.it scrive
Amici 25, Emanuel Lo rifiutato da tanti allievi: nella sua squadra c'è solo Alessio - Tutti i ballerini ai quali Emanuel ha detto sì nella prima puntata, hanno scelto di farsi seguire o da Alessandra Celentano o da Veronica Peparini ... Secondo it.blastingnews.com