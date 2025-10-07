In vista della terza puntata del pomeridiano di Amici 25, i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno puntato il dito contro il latinista Alex e il ballerino Tommaso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Amici 25, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo mettono alla prova Alex e Tommaso (VIDEO)