Amiche per Mano | i campioni dello sport e dello spettacolo in campo per la prevenzione del tumore al seno

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 ottobre, a Paderno Dugnano, una straordinaria onda rosa ha percorso le strade della città grazie alla camminata solidale organizzata da “Amiche per Mano”, l’associazione che dal 2016 accompagna e sostiene le donne nel difficile percorso della rinascita dopo un tumore al seno. Quasi 1.500. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

