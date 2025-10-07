Amedeo Minghi concerto con orchestra all' Auditorium Conciliazione
Amedeo Minghi sarà in concerto, il 30 dicembre, all'Auditorium della Conciliazione di Roma, accompagnato dall'orchestra.Minghi si esibirà con molti dei successi che hanno contraddistinto la sua lunghissima carriera, capolavori che lo hanno fatto amare dal pubblico: da “1950”, una delle canzoni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
