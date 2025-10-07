AMD spicca il volo +23% con ingresso di OpenAI nel capitale

Quifinanza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Advanced Micro Devices   ha siglato un accordo con OpenAI per una partnership strategica che porterà l’azienda di Sam Altman ad acquisire una quota del 10% del capitale del produttore di chip. La notizia ha messo le ali alle azioni AMD, che sono volate di oltre il 23% sul mercato del Nasdaq, guidando il rally dei titoli legati all’intelligenza artificiale. E così il “tocco d’oro” di OpenAI ha benedetto nuovamente il mercato USA. I termini dell’accordo. AMD e OpenAI hanno siglato un accordo per il raggiungimento di 6 gigawatt di potenza per alimentare l’infrastruttura di intelligenza artificiale di nuova generazione di OpenAI attraverso diverse generazioni di GPU AMD Instinc t. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

