AMD spicca il volo +23% con ingresso di OpenAI nel capitale
Advanced Micro Devices ha siglato un accordo con OpenAI per una partnership strategica che porterà l’azienda di Sam Altman ad acquisire una quota del 10% del capitale del produttore di chip. La notizia ha messo le ali alle azioni AMD, che sono volate di oltre il 23% sul mercato del Nasdaq, guidando il rally dei titoli legati all’intelligenza artificiale. E così il “tocco d’oro” di OpenAI ha benedetto nuovamente il mercato USA. I termini dell’accordo. AMD e OpenAI hanno siglato un accordo per il raggiungimento di 6 gigawatt di potenza per alimentare l’infrastruttura di intelligenza artificiale di nuova generazione di OpenAI attraverso diverse generazioni di GPU AMD Instinc t. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
