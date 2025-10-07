ambrogini tra caso ramy leonka e famiglie sospese

Parte il toto Ambrogino e si respira subito aria di provocazione e polemica, come tradizione comanda. Tra i temi divisivi che piomberanno sul tavolo dei capigruppo chiamati a decidere la rosa dei premiati con le Civiche benemerenze il prossimo 7 dicembre al teatro Dal Verme: lo sgombero del Leoncavallo, il caso Ramy, la vendita di San Siro. La scadenza per presentare le candidature è fissata per il 15 ottobre e il capogruppo della Lega Alessandro Verri proporrà il prefetto Claudio Sgaraglia per «valorizzare l'ottimo lavoro svolto con tutte le forze dell'ordine che hanno partecipato alla grande operazione di sgombero del centro sociale Leoncavallo» il 21 agosto, «grazie a loro si è finalmente chiusa una ferita aperta per oltre 30 anni e si è ristabilito l'ordine nel quartiere di Greco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

