gestione delle immagini di james bond da parte di amazon: reazioni e conseguenze. Recentemente, Amazon ha suscitato un acceso dibattito online in seguito alla pubblicazione di immagini promozionali dei film di James Bond modificate, con l’eliminazione simbolica dell’arma iconica del personaggio. Questa scelta ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti e i fan della saga, portando poi alla rimozione delle immagini dal sito. le modifiche alle immagini promozionali dei film di james bond. La piattaforma Prime Video UK ha condiviso sul suo sito artwork vintage legati a celebri pellicole della serie, come “Spectre” e “GoldenEye”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Amazon risponde dopo le critiche per la rimozione delle armi dai poster di james bond