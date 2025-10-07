Amazon Prime Video disarma James Bond | le pistole spariscono dai poster

Amazon Prime Video censura James Bond? Il tam tam dello sfregio a 007 è corso rapido sui social e ha coinvolto proteste e lazzi di star del cinema britannico. In pratica i nuovi proprietari dei diritti sull’immagine del celebre agente segreto si sono messi a ritoccare le immagini del franchise dove appaiono vari Bond togliendogli la pistola. Sì, l’iconica Walther PPK è improvvisamente scomparsa dalle mani di Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton e Daniel Craig. La cancellazione è stata effettuata, come segnala Variety, la settimana scorsa sulla piattaforma di Prime Video UK. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

