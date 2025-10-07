Amazon ha tolto la pistola a James Bond
La piattaforma americana, nella promozione dei titoli su 007, si macchia dell’ennesimo sfregio politicamente corretto: locandine ritoccate per far sparire dalle mani della spia la leggendaria Walther. L’effetto è grottesco: l’agente segreto sembra un indossatore. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: amazon - tolto
Su Amazon Prime Video ci sono tantissime miniserie splendide. Come Tales From the Loop, una miniserie sci-fi che racconta la vita di un gruppo di persone che conducono la propria esistenza sotto il controllo di Loop, un macchinario enigmatico che si occup - facebook.com Vai su Facebook
Amazon Prime Video “disarma” James Bond: le pistole spariscono dai poster - Come Amazon Prime Video ha censurato digitalmente le immagini di James Bond, rimuovendo l'iconica Walther PPK dalle mani dei vari 007. Secondo ilfattoquotidiano.it
Amazon Prime Video ritocca le immagini dei film di 007 e i fan insorgono - Internet si scatena, lo Studio fa marcia indietro e 007 diventa involontariamente un caso di censura digitale ... Segnala rollingstone.it