Amazon ha tolto la pistola a James Bond

7 ott 2025

La piattaforma americana, nella promozione dei titoli su 007, si macchia dell’ennesimo sfregio politicamente corretto: locandine ritoccate per far sparire dalle mani della spia la leggendaria Walther. L’effetto è grottesco: l’agente segreto sembra un indossatore. 🔗 Leggi su Laverita.info

