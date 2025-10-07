Amaseno piange Davide Di Girolamo | mercoledì l’ultimo saluto al giovane boscaiolo

Frosinonetoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amaseno si prepara a dare l’ultimo saluto a Davide Di Girolamo, il ragazzo di appena 29 anni morto tragicamente nella giornata di venerdì 4 ottobre mentre lavorava in un bosco nei pressi di Sabaudia, in provincia di Latina.Davide, originario del piccolo comune in provincia di Frosinone, era. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Tragedia a Pontinia: 29enne perde la vita schiacciato da un albero durante lavori agricoli - Amaseno e Pontinia in lutto per la morte di Davide Di Girolamo, 29 anni, rimasto schiacciato da un albero durante lavori agricoli. latinaquotidiano.it scrive

amaseno piange davide girolamoTaglia l’albero da un amico, Davide Di Girolamo (29 anni) di Amaseno muore travolto dal tronco - Un fatale incidente quello che è accaduto oggi 4 ottobre, a Sabaudia, lungo la Migliara 49, la strada che costeggia la foresta del Parco Nazionale del Circeo. Da msn.com

