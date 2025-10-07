Amaseno piange Davide Di Girolamo | mercoledì l’ultimo saluto al giovane boscaiolo
Amaseno si prepara a dare l’ultimo saluto a Davide Di Girolamo, il ragazzo di appena 29 anni morto tragicamente nella giornata di venerdì 4 ottobre mentre lavorava in un bosco nei pressi di Sabaudia, in provincia di Latina.Davide, originario del piccolo comune in provincia di Frosinone, era. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
