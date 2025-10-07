AMARCORD TV | IL PRANZO È SERVITO E L’ANNUNCIO DELLA CHIUSURA DEFINITIVA
Prosegue il viaggio con la rubrica Amarcord Tv alla riscoperta dei format del passato. Al centro c’è “Il Pranzo è Servito” nella stagione 1985-86, edizione segnata dall’annuncio della chiusura definitiva. AMARCORD TV – IL PRANZO E’ SERVITO (3° PUNTATA) L’ANNUNCIO DELLA CHIUSURA DEFINITIVA – a cura di Francesco Amico – Terzo appuntamento con la storia del Pranzo è servito che tratta la quarta edizione 1985-86. Edizione che ha inizio lunedì 23 settembre 1985 con il Pranzo che, esattamente come nelle edizioni precedenti, non presenta alcuna variante: questo perchè le prime 6 puntate stagionali sono state registrate in coda alle ultime che hanno costituito la stagione precedente. 🔗 Leggi su Bubinoblog
AMARCORD TV: IL PRANZO È SERVITO INAUGURA LA RUBRICA SUI FORMAT ICONICI DELLA TV
