Amanita apre nuova galleria a Roma in mostra Daniele Milvio

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La galleria d'arte Amanita inaugura la sua nuova sede romana nel cuore del centro storico della capitale, in Via dei Banchi Vecchi 24, all’interno dello storico Palazzo Crivelli, noto anche come Palazzo dei Pupazzi. L’apertura segna l’inizio del programma espositivo della galleria nella Capitale, con la mostra personale di Daniele Milvio dal titolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amanita - apre

amanita apre nuova galleriaAmanita apre nuova galleria a Roma, in mostra Daniele Milvio - L'esposizione 'Questa sera si recita a soggetto' dà il via alla programmazione, opening il 9 ottobre ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Amanita Apre Nuova Galleria