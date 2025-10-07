Amalfitano annuncia l’album Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è

Spettacolo.eu | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amalfitano  svela la tracklist del suo nuovo progetto discografico  Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è. A pochi giorni dall’uscita del brano Aznavour, con cui ha dato un’anticipazione dell’album, Amalfitano  svela la tracklist del suo nuovo progetto discografico  Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è, in uscita  venerdì 24 ottobre.  Un viaggio emozionale che si compone di  12 tracce, in cui l’artista parla di speranza, ripartenze, perdizione ed evasione dalla realtà. Un disco che parla di fine ma in maniera positiva, che non vuole raccontare la fine dell’amore o della bellezza, bensì del dolore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

amalfitano annuncia l8217album sono morto x 15 giorni ma sono tornato perch233 l8217amore 232

© Spettacolo.eu - Amalfitano annuncia l’album Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è

In questa notizia si parla di: amalfitano - annuncia

Cerca Video su questo argomento: Amalfitano Annuncia L8217album Sono