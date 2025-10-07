Amalfitano svela la tracklist del suo nuovo progetto discografico Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è. A pochi giorni dall’uscita del brano Aznavour, con cui ha dato un’anticipazione dell’album, Amalfitano svela la tracklist del suo nuovo progetto discografico Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è, in uscita venerdì 24 ottobre. Un viaggio emozionale che si compone di 12 tracce, in cui l’artista parla di speranza, ripartenze, perdizione ed evasione dalla realtà. Un disco che parla di fine ma in maniera positiva, che non vuole raccontare la fine dell’amore o della bellezza, bensì del dolore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Amalfitano annuncia l’album Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è