Amadeus pronostica la Serie A | Questa squadra è la più accreditata per la vittoria del campionato Ecco quali sono le possibili contendenti e sulla Juve…
Amadeus pronostica la Serie A: tutte le dichiarazioni del noto tifoso dell’Inter anche sulla Juve, ecco cosa ha detto. Una griglia di partenza chiara, con un grande favorito e un gruppo di agguerrite contendenti. Il noto conduttore televisivo e grande tifoso nerazzurro, Amadeus, ha offerto la sua personale analisi sulla lotta Scudetto in un’intervista a L’Interista, collocando la Juventus in un secondo gruppo di squadre in lizza per il vertice, subito alle spalle del terzetto di testa. PAROLE – «Le prime 5 possono giocarsi la zona Champions e lo scudetto, anche se oggi, com’è giusto che sia, il Napoli è la squadra più accreditata per la vittoria del Campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Amadeus: "Inter-Napoli? Vedremo chi sarà la capolista. Inzaghi ha superato le aspettative" - Oggi su CRC, radio partner della Napoli, è intervenuto Amadeus noto presentatore e tifoso dell'Inter: "Chissà da domenica chi sarà la capolista. tuttomercatoweb.com scrive
