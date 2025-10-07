Alzheimer Lorenzin Pd | Italia guidi strategia europea per nuova governance
(Adnkronos) – "La sfida globale dell'Alzheimer si trova in una nuova era di speranza per i pazienti, ma queste nuove complessità richiedono strumenti aggiornati, percorsi di reclutamento pazienti omogenei tra le regioni e una governance capace di recepire i progressi scientifici, garantendo al contempo un modello di tenuta economica del sistema con una strategia che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: alzheimer - lorenzin
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer rinnoviamo il nostro impegno, come Intergruppo parlamentare sulle Neuroscienze e sull’Alzheimer, per riportare il tema delle demenze al centro dell’agenda sociosanitaria del Parlamento. Ricordiamo le olt - facebook.com Vai su Facebook
Alzheimer, Lorenzin (Pd): "Italia guidi strategia europea per nuova governance" - "La sfida globale dell'Alzheimer si trova in una nuova era di speranza per i pazienti, ma queste nuove complessità richiedono strumenti aggiornati, percorsi di reclutamento pazienti omogenei tra le re ... Secondo adnkronos.com
Alzheimer, colpito il 5% degli anziani. Per le famiglie conto da 23 miliardi - «La demenza di tipo Alzheimer ha, in genere, un inizio subdolo: le persone cominciano a dimenticare alcune cose, per arrivare al punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno ... Da ilmessaggero.it