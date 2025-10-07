alviero martini e william de souza sposi in viola le nozze dello stilista

La moda italiana ha celebrato uno dei “Sì” più attesi. Lo stilista Alviero Martini ha coronato la sua lunga storia d’amore con il compagno William de Souza, convolando a nozze in una splendida location immersa nel verde e con un look di coppia decisamente particolare. Il dress code scelto dagli sposi? Un bel viola misto al bianco, tradizionale colore associato al matrimonio. Il matrimonio in viola di Alviero Martini. Comprensibile l’attesa per questo evento, dopo l’annuncio dello stesso Alviero Martini. Una vera e propria dichiarazione d’amore: “Sì, a 75 anni ho deciso di sposare William, nessuno mi capisce come lui”, aveva dichiarato in un’intervista a Torino Cronaca. 🔗 Leggi su Dilei.it

