Alviero Martini e William de Souza sposi in viola le nozze dello stilista
La moda italiana ha celebrato uno dei “Sì” più attesi. Lo stilista Alviero Martini ha coronato la sua lunga storia d’amore con il compagno William de Souza, convolando a nozze in una splendida location immersa nel verde e con un look di coppia decisamente particolare. Il dress code scelto dagli sposi? Un bel viola misto al bianco, tradizionale colore associato al matrimonio. Il matrimonio in viola di Alviero Martini. Comprensibile l’attesa per questo evento, dopo l’annuncio dello stesso Alviero Martini. Una vera e propria dichiarazione d’amore: “Sì, a 75 anni ho deciso di sposare William, nessuno mi capisce come lui”, aveva dichiarato in un’intervista a Torino Cronaca. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: alviero - martini
Nel 2020 fu Alviero Martini a curare tutti i miei outfit esibiti sul palco dell’Ariston durante la settimana Sanremese. Quell’anno Billy blu si classificò 3* nella sezione “Nuove proposte” Era doveroso cantarla al suo matrimonio. - facebook.com Vai su Facebook
