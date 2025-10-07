Altro che film di fantascienza | un asteroide ci ha sfiorati davvero e noi dormivamo tranquilli

Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2025, un piccolo asteroide ha sfiorato la Terra passando a una distanza di appena 428 chilometri dalla superficie terrestre, più o meno all’altitudine in cui orbita la Stazione Spaziale Internazionale. Il dettaglio più sorprendente? Gli astronomi lo hanno individuato solo diverse ore dopo che aveva già completato il suo passaggio ravvicinato sopra l’Antartide. L’asteroide, ora ufficialmente catalogato come 2025 TF, è stato avvistato per la prima volta dal Catalina Sky Survey, una missione finanziata dalla NASA dedicata al monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Altro che film di fantascienza: un asteroide ci ha sfiorati davvero e noi dormivamo tranquilli

In questa notizia si parla di: altro - film

Nuovo film di rapina DreamWorks conquista i fan con un altro successo su Rotten Tomatoes

Weapons: Zach Cregger ha già un’idea per un altro film

Timo Tjahjanto, intervista al maestro dell'horror sul suo nuovo film Io sono nessuno 2 e molto altro

La fiction di Rai1 che parte alle 21.52. Un conto è se dopo hai la replica di Montalbano o un film, un altro è una serie forte e inedita. Immagino la gioia di RaiFiction e Lux... #blanca3 - X Vai su X

Sveliamo un altro film in anteprima dedicato ai docenti alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2025! ORE 18.30 – 20.30 | Sala Cinema De Seta Presentazione dei film in uscita per le scuole a cura di I Wonder Pictures con l’anteprima speciale Vai su Facebook

Asteroide killer di città più vicino: useremo la bomba atomica? - L’asteroide 2024 YR4 è stato individuato nel dicembre 2024 e ha subito attirato l’attenzione della comunità scientifica. virgilio.it scrive

L'asteroide YR4 potrebbe colpire la Luna: la Nasa valuta di distruggerlo con l'atomica - Un piano da film di fantascienza sta prendendo forma nel mondo reale: un team di scienziati – tra cui ricercatori della Nasa – sta valutando l’ipotesi di far esplodere con una bomba nucleare l’asteroi ... Da msn.com