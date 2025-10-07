Altre tre scuole occupate dagli studenti ProPal a Spinaceto Collatino e Ponte Lungo
Sale a sei il numero delle scuole occupate nella Capitale. Stamattina si sono aggiunti alla lista (in costante aggiornamento a meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico) dei tre istituti occupati ieri anche il Liceo Augusto di via Gela a Ponte Lungo, l'Enzo Rossi al Collatino e il Plauto di via Renzini. Al grido “blocchiamo tutto”, la protesta che segue il copione della lotta pro-Palestina spalleggiata da Osa, Opposizione studentesca d'alternativa, mira ad estendersi in numerose altre scuole della città i cui collettivi sono in fibrillazione da giorni. In una storia di Instagram pubblicata dal Collettivo del Liceo Augusto si vedono ragazzi "ribelli" incappucciati seduti sui banchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
