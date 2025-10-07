Alto Calore Rauseo Lega | Sostegno ai sindaci confronto immediato con il nuovo amministratore

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«I sindaci impegnati nella raccolta delle firme per la convocazione dell’Assemblea dei soci di Alto Calore Servizi meritano il pieno sostegno — dichiara Franco Rauseo, Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega — perché rappresentano le istanze dirette dei cittadini che ogni giorno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: alto - calore

