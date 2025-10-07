Alto Calore la Cisalfederenergia chiede tavolo di confronto
Tempo di lettura: 2 minuti In settimana è previsto l’insediamento dell’Amministratrice di Alto Calore Servizi Spa, la professoressa Alfonsina De Felic e, eletta nel corso dell’ultima Assemblea dai Sindaci-Soci. La Segreteria regionale di CISALFEDERENERGIA confida nell’inizio di un nuovo corso per una svolta reale ed autentica nella gestione, che consenta di recuperare le risorse necessarie a rilanciare l’Azienda, ed esprime, al tempo stesso, profonda preoccupazione per le criticità evidenziate di recente dai Commissari Liquidatori del Tribunale, condizioni che rischiano di minare il percorso verso il risanamento economico e finanziario necessario a garantire il Servizio e i livelli occupazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
