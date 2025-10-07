Almeyda allena come giocava E sta rimettendo Siviglia sulla mappa del calcio

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ex centrocampista argentino nessuno ha mai regalato nulla. Arrivato in Andalusia tra mille dubbi, sta facendo decollare una squadra in cui credevano pochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

almeyda allena come giocava e sta rimettendo siviglia sulla mappa del calcio

© Gazzetta.it - Almeyda allena come giocava. E sta rimettendo Siviglia sulla mappa del calcio

In questa notizia si parla di: almeyda - allena

almeyda allena giocava staAlmeyda allena come giocava. E sta rimettendo Siviglia sulla mappa del calcio - Arrivato in Andalusia tra mille dubbi, sta facendo decollare una squadra in cui credevano pochi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Almeyda Allena Giocava Sta