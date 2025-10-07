Almeyda allena come giocava E sta rimettendo Siviglia sulla mappa del calcio

All'ex centrocampista argentino nessuno ha mai regalato nulla. Arrivato in Andalusia tra mille dubbi, sta facendo decollare una squadra in cui credevano pochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Almeyda allena come giocava. E sta rimettendo Siviglia sulla mappa del calcio

In questa notizia si parla di: almeyda - allena

Un passato da grande calciatore. Tanta, tantissima gavetta da allenatore. Ha iniziato da casa sua, in Argentina. Ha riportato il River Plate in prima divisione. Ha contribuito in modo significativo alla promozione del Banfield nella massima serie. Si è trasferito in - facebook.com Vai su Facebook

Almeyda allena come giocava. E sta rimettendo Siviglia sulla mappa del calcio - Arrivato in Andalusia tra mille dubbi, sta facendo decollare una squadra in cui credevano pochi ... Lo riporta msn.com