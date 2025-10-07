Almanacco | Martedì 7 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

artedì 7 Ottobre è il 281° giorno del calendario gregoriano, mancano 84 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Beata Vergine Maria del RosarioProverbio di OttobreSe di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buonaAccadde Oggi1913 – Henry Ford introduce la catena di montaggio1943 - Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almanacco - marted

almanacco marted236 7 ottobreAlmanacco | Martedì 7 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi, ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell'Uomo di Altamura: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del gio ... Si legge su modenatoday.it

almanacco marted236 7 ottobre7 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Nati il 7 ottobre I nati in questo giorno hanno una vena di ribellione che prima o poi emerge durante la loro vita. Segnala veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Marted236 7 Ottobre