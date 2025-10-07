Almanacco | Martedì 7 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
artedì 7 Ottobre è il 281° giorno del calendario gregoriano, mancano 84 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Beata Vergine Maria del RosarioProverbio di OttobreSe di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buonaAccadde Oggi1913 – Henry Ford introduce la catena di montaggio1943 - Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: almanacco - marted
Buona giornata con "l'Almanacco Quotidiano" de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 19 novembre 2024. SANTI DEL GIORNO: San Fausto di Alessandria – Diacono e martire; Santa Matilde di Hackeborn – Monaca; San Simone – Abate in Calabria. AFORIS Vai su Facebook
L’Almanacco Quotidiano de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 30 settembre 2025. SANTI DEL GIORNO: San Girolamo; San Gregorio Illuminatore; Sant’Onorio; San Simone di Crepy ... Per saperne di piùhttps://cittadino.ca/lalmanacco-quotidiano-de-il-citt - X Vai su X
Almanacco | Martedì 7 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi, ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell'Uomo di Altamura: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del gio ... Si legge su modenatoday.it
7 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Nati il 7 ottobre I nati in questo giorno hanno una vena di ribellione che prima o poi emerge durante la loro vita. Segnala veronasera.it