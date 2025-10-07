Almanacco del 07-10-2025
almanacco del giorno giovedì 4 settembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosalia patrona di Palermo protettrice degli eventi nei fatti andiamo a fare tantissimi auguri a Sofia buon compleanno Sofia e poi ancora buon compleanno ad Elio vera e Stefania Mi raccomando volete farci ricevere gli auguri scrivete ci parlo con qualche giorno Eh noi saremo i vostri venire Ambasciatori vero il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel quattro settembre 1998 Google viene ufficialmente fondata da Larry Page Sergey Brin nel 2006 una gigantesca frana Stacca dal Monte Bianco Invalsi cadendo sul ghiacciaio di planpincieux Nel 1974 a Catania invece viene inaugurata la prima Metropolitana d'Italia il proverbio di oggi Chi semina vento raccoglie solo il tempo un letto che ci ricorda l'importanza di agire con saggezza e al momento giusto Buona giornata a tutti voi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: almanacco - giorno
Almanacco del 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Almanacco del 23 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
15 Luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Il 5 ottobre 1789 le donne di Parigi marciarono su Versailles. Almanacco con santi, eventi, nati, morti e curiosità del giorno. Scopri cosa accadde Vai su Facebook