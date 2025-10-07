All' outlet La Reggia torna il fashion festival | sconti fino al 70%
L’appuntamento più atteso dell’autunno è pronto a tornare! Domenica 12 ottobre, il Fashion Festival animerà La Reggia Designer Outlet di Marcianise, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Castel Romano, Serravalle e Noventa di Piave. Una vera e propria giornata di festa, con orario. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Ready to shine? Il 12 ottobre torna il Fashion Festival a #LaReggiaOutlet Sconti imperdibili al 70% su marchi esclusivi come Michael Kors, Guess, Sunglass Hut e tanti altri. Una giornata di shopping, musica e divertimento: il mix perfetto per vivere un'exper
