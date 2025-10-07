All' outlet La Reggia torna il fashion festival | sconti fino al 70%

Casertanews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appuntamento più atteso dell’autunno è pronto a tornare! Domenica 12 ottobre, il Fashion Festival animerà La Reggia Designer Outlet di Marcianise, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Castel Romano, Serravalle e Noventa di Piave. Una vera e propria giornata di festa, con orario. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: outlet - reggia

outlet reggia torna fashionTorna il Fashion Festival all’Outlet di Serravalle Scrivia - Domenica 12 ottobre 2025, il Fashion Festival animerà il Serravalle ... Segnala radiogold.it

Cerca Video su questo argomento: Outlet Reggia Torna Fashion