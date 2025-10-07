All' ospedale di Sondalo un nuovo ecografo portatile
Un ecografo palmare per le Cure palliative e un giardino rigenerato a disposizione dei pazienti: una doppia donazione per l'ospedale di Sondalo da parte dell'associazione Insieme per vincere, grazie all'impegno dei suoi volontari e alla generosità dei valtellinesi. Il nuovo ecografoL'acquisto del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: ospedale - sondalo
Sondalo, un’assemblea pubblica sul futuro dell’ospedale Morelli: "Un presidio da difendere”
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: in ritardo anche i lavori all'ospedale di Sondalo
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: in ritardo anche i lavori all'ospedale di Sondalo
Ospedale di Sondalo: nuova specialista nella Chirurgia toracica, arriva la dottoressa Gabriella Roca - X Vai su X
Gabriella Roca è il nuovo dirigente medico della Chirurgia toracica dell'Ospedale di Sondalo: ha preso servizio martedì scorso dopo aver vinto il concorso. Si è lureata in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e terminerà la spe - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo ecografo per le sale operatorie del San Donato - Arezzo, 29 agosto 2025 – Un nuovo ecografo, del valore di quasi 60 mila euro, per le sale operatorie dell’ospedale San Donato di Arezzo. Come scrive lanazione.it
Ospedale di Treviglio, nuovo l’ecografo per la Senologia donato da Fondazione Same - Mercoledì 10 settembre all'Ospedale di Treviglio l’inaugurazione dell'ecografo per la Senologia donato da Fondazione Same. Da ecodibergamo.it