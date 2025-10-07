Alloggi Erp per donne vittime di violenza | sì del Comune

Il consiglio comunale ha approvato martedì 7 ottobre una mozione presentata da Maria Luisa Centofanti (Riformiamo Genova) per destinare alloggi Erp alle donne vittime di violenza che terminano i percorsi in casa di protezione: "Un passo atteso da anni, che trasforma in impegno concreto gli ordini.

