Alloggi Erp per donne vittime di violenza | sì del Comune
Il consiglio comunale ha approvato martedì 7 ottobre una mozione presentata da Maria Luisa Centofanti (Riformiamo Genova) per destinare alloggi Erp alle donne vittime di violenza che terminano i percorsi in casa di protezione: “Un passo atteso da anni, che trasforma in impegno concreto gli ordini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
