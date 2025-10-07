All' Impruneta torna la Fiera di San Luca
Il Comune di Impruneta annuncia l’edizione 2025 della tradizionale Fiera di San Luca, in programma dall’11 al 19 ottobre. L’iniziativa, tra le più antiche d’Europa, celebra il patrono del paese il 18 ottobre, con momenti tradizionali come i fuochi del giovedì sera. La Fiera è organizzata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: impruneta - torna
Impruneta torna negli anni Novanta con "Voglio tornare negli anni '90"
A grande richiesta! Il Comune di Impruneta comunica che domani, 1 ottobre, torna in replica lo spettacolo della Festa dell’Uva! Ore 21:30 Toscana TV, canale 11 Non perdetevi la magia della nostra tradizione! - facebook.com Vai su Facebook
Torna la fiera di San Luca: "Esperienza sensoriale" - "La Fiera di San Luca – dice il presidente dell’omonima associazione Andrea Tucci – è immergersi in un’esperienza sensoriale di colori, sapori e odori, in grado di mantenere intatta la sua identità ... Si legge su msn.com
Impruneta: il programma della Fiera di San Luca 2025 - Impruneta (Firenze) 06 ottobre 2025 | Il Comune di Impruneta annuncia l’edizione 2025 della tradizionale Fiera di San Luca, in programma dall’11 al 19 ottobre. Secondo nove.firenze.it