All' Impruneta torna la Fiera di San Luca

Il Comune di Impruneta annuncia l’edizione 2025 della tradizionale Fiera di San Luca, in programma dall’11 al 19 ottobre. L’iniziativa, tra le più antiche d’Europa, celebra il patrono del paese il 18 ottobre, con momenti tradizionali come i fuochi del giovedì sera. La Fiera è organizzata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Fiera di San Luca – dice il presidente dell'omonima associazione Andrea Tucci – è immergersi in un'esperienza sensoriale di colori, sapori e odori, in grado di mantenere intatta la sua identità

Il Comune di Impruneta annuncia l'edizione 2025 della tradizionale Fiera di San Luca, in programma dall'11 al 19 ottobre.

