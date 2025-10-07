All’ex pastificio Monder un nuovo self storage

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro dove depositare oggetti personali, attrezzature o merci, in ambienti controllati, con un accesso sicuro e formule di affitto flessibili. Sorge a Peschiera Borromeo, nel terreno dell’ex pastificio Monder, il nuovo self storage di Boxengo, il primo specializzato nella clientela business ad essere inaugurato in Italia. La riqualificazione dell’area di via Di Vittorio 6 è stata resa possibile grazie a Vector Fund-Prelios e 2C Sviluppo Immobiliare, realtà, quest’ultima, attiva in progetti di rigenerazione urbana. Il nuovo centro offrirà, a partire dall’inizio dell’anno, spazi di stoccaggio tecnologicamente avanzati, pensati per aziende, privati e famiglie che cercano un luogo affidabile, dove custodire i propri beni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

all8217ex pastificio monder un nuovo self storage

© Ilgiorno.it - All’ex pastificio Monder un nuovo “self storage”

In questa notizia si parla di: pastificio - monder

all8217ex pastificio monder nuovoAll’ex pastificio Monder un nuovo “self storage” - Un centro dove depositare oggetti personali, attrezzature o merci, in ambienti controllati, con un accesso sicuro e formule ... Come scrive ilgiorno.it

all8217ex pastificio monder nuovoBoxengo: nuovo self storage a Peschiera Borromeo - Il primo self storage in Italia dedicato alla clientela business si trova a Boxengo ed è stato inaugurato a Peschiera Borromeo, nell’area dell’ex pastificio Monder. Secondo finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: All8217ex Pastificio Monder Nuovo