Un centro dove depositare oggetti personali, attrezzature o merci, in ambienti controllati, con un accesso sicuro e formule di affitto flessibili. Sorge a Peschiera Borromeo, nel terreno dell’ex pastificio Monder, il nuovo self storage di Boxengo, il primo specializzato nella clientela business ad essere inaugurato in Italia. La riqualificazione dell’area di via Di Vittorio 6 è stata resa possibile grazie a Vector Fund-Prelios e 2C Sviluppo Immobiliare, realtà, quest’ultima, attiva in progetti di rigenerazione urbana. Il nuovo centro offrirà, a partire dall’inizio dell’anno, spazi di stoccaggio tecnologicamente avanzati, pensati per aziende, privati e famiglie che cercano un luogo affidabile, dove custodire i propri beni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’ex pastificio Monder un nuovo “self storage”