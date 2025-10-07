Allerta ' gialla' per il forte vento | a Bari chiusi cimiteri e parchi cittadini

Nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre, a Bari resteranno chiusi il cimitero monumentale e quelli della ex frazioni, insieme a parchi e giardini cittadini. La decisione è stata assunta in via precauzionale dalla ripartizione Patrimonio del Comune, a causa del forte vento.L'ultimo avviso di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - gialla

Cina: emessa allerta gialla per il tifone Wipha

Allerta meteo gialla in Campania: temporali e rischio grandine

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

Martedì 7 ottobre Allerta GIALLA meteo-idro su gran parte della Puglia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoIdro Vai su Facebook

Maltempo, allerta gialla per 6 regioni oggi: vento forte da Nord al Centro-Sud, ecco dove - X Vai su X

Maltempo, scatta l’allerta gialla in Puglia: previsti temporali, vento forte e mareggiate - Avviso della Protezione civile valido dalle 14 del 6 ottobre per le successive 24 ore: criticità su quasi tutto il territorio regionale ... Riporta baritoday.it

Vento forte, prorogata l'allerta gialla per tutta la provincia - Le aree interessate sono le stesse indicate ieri, ovvero l’Arcipelago, il canale di Piombino, il litorale meridionale e l’aretino. Scrive corrieredimaremma.it