Chi è allergico, lo sa bene. A volte compaiono i fastidi quando si entra in una stanza, anche in assenza del fattore che scatena la reazione fatta di starnuti, naso che cola, occhi rossi e nei casi più seri anche difficoltà respiratorie per l’asma. Basta infatti che gli allergeni, ovvero i composti potenzialmente in gioco quando si parla di reazioni anomale, siano rimasti nell’ambiente. Perché può bastare poco, specie se si è particolarmente sensibili, per sviluppare la risposta patologica. In futuro, forse, questa trafila fastidiosa (ed anche pericolosa per chi soffre di forme serie di asma) potrebbe essere interrotta da una luce speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Allergia a gatto, cane, muffe o polvere? Stop a reazioni a distanza grazie ad una luce “speciale”

