Allenamento Inter terapie per Thuram | novità in arrivo sui tempi di recupero

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 dall’infortunio. Il francese ci sarà per la gara contro la Roma?. Oggi sono ripresi gli allenamenti per l’ Inter di Cristian Chivu ad Appiano Gentile, dopo due giorni di riposo concessi ai giocatori. La squadra è attualmente ridotta all’osso, con ben 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali per la pausa di ottobre. Il focus principale degli allenamenti odierni è sulle condizioni fisiche di Marcus Thuram, che sta recuperando da un infortunio. Come riportato dal giornalista Simone Togna, il francese ha svolto delle terapie individuali, e lo staff tecnico sta procedendo con cautela per monitorare i suoi progressi. 🔗 Leggi su Internews24.com

