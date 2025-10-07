Allenamento Inter la squadra di Chivu riprende la seduta in vista dell’Atletico Madrid | tutto pronto per l’amichevole?

Inter News 24 Allenamento Inter, dopo due giorni di riposo il gruppo nerazzurro si prepara per la trasferta in Libia: tutti i dettagli da Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu riprende oggi gli allenamenti alla Pinetina, dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore rumeno. Il gruppo sarà però dimezzato, con 13 giocatori chiamati dalle rispettive nazionali. A lavorare con Chivu ci saranno i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro, insieme ai difensori Acerbi, Bisseck, Darmian e Palacios. In mezzo al campo si prevede l’impiego di Luis Henrique, Diouf e Mkhitaryan, con Bonny come unica punta. 🔗 Leggi su Internews24.com

