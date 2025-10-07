Allenamenti Inter sono 13 i nazionali assenti Gruppo dimezzato a lavoro con Chivu in vista dell’Atletico

Inter News 24 Allenamenti Inter, sono 13 i nazionali assenti. La Gazzetta dello Sport aggiorna sul rientro a lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Chivu. Dopo i due giorni liberi concessi da Cristian Chivu, l’ Inter tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio ad Appiano Gentile. Il gruppo è dimezzato, vista la partenza di ben 13 giocatori per le rispettive nazionali. A lavorare con il tecnico romeno sono rimasti i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro, i difensori Acerbi, Bisseck, Darmian e Palacios, i centrocampisti Luis Henrique, Diouf e Mkhitaryan, e l’attaccante Bonny. Marcus Thuram, invece, non è sceso in campo, continuando il suo programma di recupero fisico dopo l’infortunio alla coscia subito contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamenti Inter, sono 13 i nazionali assenti. Gruppo dimezzato a lavoro con Chivu in vista dell’Atletico

